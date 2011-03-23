Азаров вимагає від підлеглих активно роз’яснювати українцям суть реформ

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вимагає від представників органів державної влади проводити активнішу інформаційну політику серед населення з метою роз'яснення суті реформ, які проводять.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ сказав у виступі на національних зборах депутатів усіх рівнів від Партії регіонів сьогодні в Києві.

Зокрема, він зазначив таку закономірність: "Якщо ми мовчимо, то за нас говорять наші опоненти. І завдяки їх старанням, інформаційні паузи заповнюють спотвореними фактами, відвертою брехнею, чутками, домислами. У масовій свідомості культивуються міфи, страхи".

Тому, сказав прем'єр, "залякане, дезорієнтоване суспільство, яке не має перспективи, не може жити краще".

"Так що ж, ми і далі дозволимо лякати, обманювати людей!"? - звернувся М.АЗАРОВ до учасників з'їзду.

У зв'язку з цим він зажадав від однопартійців і підлеглих активніше взаємодіяти з громадами на місцях, пояснюючи необхідність і суть реформ, які проводять, і дій влади в цілому.

На думку М.АЗАРОВА, можливе нерозуміння з боку населення роботи органів влади на усіх рівнях пов'язане "або з недостовірними опитуваннями (соціологічними дослідженнями - УНІАН), або інформаційна політика в країні створює у людей спотворене уявлення".

"А чи можна, спираючись на такі спотворені уявлення, проводити в країні реформи"? - резюмував прем'єр-міністр.