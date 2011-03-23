ДТЕК застосувала міжнародні стандарти з охорони праці

ДТЕК завершила сертифікацію системи управління охороною праці (СУОП) відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 на збагачувальних, енергозабезпечувальних та сервісних підприємствах Компанії.

Про це повідомили у Департаменті зв'язків з громадськістю ДТЕК. Згідно з повідомленням, аудит провела компанія Moody International.

У Департаменті підкреслили, що в реалізацію цього проекту у 2010 році ДТЕК інвестував 175 млн грн. і перерахували, що цей міжнародний стандарт тепер введено на підприємствах: ТОВ "Сервіс-Інвест"; ВАТ "ПЕС-Енерговугілля"; ТОВ "Моспинське вуглепереробне підприємство"; ТОВ "ЦОФ "Павлоградська"; ТОВ "ЦОФ "Курахівська"; ВАТ "ЦОФ "Добропольська"; ВАТ "ЦОФ "Жовтнева"; ТОВ "Социс"; ТОВ "ДТЕК Сервіс" і ТОВ "Першотравенський ремонтно-механічний завод".

У ДТЕК пояснили, що використання принципів стандарту OHSAS 18001:2007 дозволяє впроваджувати кращі практики і інноваційні підходи, ідентифікувати і ефективно управляти ризиками у сфері професійного здоров'я і виробничої безпеки, а також реорганізувати виробничий процес і залучити співробітників до побудови ефективної системи безпеки праці.

У Департаменті нагадали, що зміни СУОП на підприємствах ДТЕК відповідно до вимог OHSAS 18001:2007 проводять з 2007 року. Перший етап інтеграції нової системи пройшов у травні 2007 - лютому 2009 року на вуглевидобувних і енергогенеруючих підприємствах Компанії (ВАТ "Павлоградвугілля", ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" і ТОВ "Східенерго"). У 2008 році почалася зміна СУОП на вуглезбагачувальних, енергозабузпечувальних та сервісних підприємствах ДТЕК, що завершилося сертифікаційним аудитом у кінці 2010 року.

У результаті системної роботи ДТЕК знизився рівень виробничого травматизму на підприємствах Компанії: на 16% у 2010 році порівняно з 2009 роком.

За словами виконавчого директора ДТЕК Юрія РИЖЕНКОВА, "чинні на промислових підприємствах правила техніки безпеки часто потребують додаткового комплексного аналізу і перегляду, та впровадження стандартів OHSAS 18001:2007 дозволяє привести систему управління охороною праці у відповідність до вимог сучасного виробництва".

Ю. РИЖЕНКОВ також переконаний, що "дуже важливо, що новий підхід до питань техніки безпеки міняє психологію людей, примушує їх більше цінувати свою працю і здоров'я".

Довідка УНІАН. ДТЕК - перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи "Систем Кепітал Менеджмент" (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації і дистрибуції електроенергії.

У вугільний сегмент ДТЕК входять ВАТ "Павлоградвугілля" (що об'єднує десять шахт), ВАТ "Шахта "Комсомолець Донбасу" і п'ять збагачувальних фабрик.

Сегмент генерації представлений ТОВ "Східенерго", а також асоційованими компаніями ВАТ "Дніпроенерго", у якій ДТЕК володіє 47,55% акцій, і ВАТ "Західенерго", у якій ДТЕК належить 24,9% акцій.

ТОВ "Сервіс-Інвест", ВАТ "ПЕС-Енерговугілля", асоційована компанія ВАТ "Донецькобленерго", де ДТЕК володіє 30,6% акцій, представляють сегмент передачі і продажу електроенергії.

ДТЕК належить 39,98% акцій АК "Київенерго", яка генерує і поставляє теплову і електричну енергію.