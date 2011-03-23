Мінсоцполітики України та міграційна служба РФ підписали меморандум про співпрацю

Міністерство соціальної політики України і Федеральна міграційна служба Російської Федерації підписали меморандум про співпрацю

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, документ підписали під час робочого візиту першого заступника міністра соцполитики Василя НАДРАГИ до Москви.

Меморандум розроблений з метою забезпечення виконання положень угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про трудову діяльність і соціальний захист громадян України і Росії, які працюють за межами своїх держав від 14 січня 1993 року.

Документ передбачає взаємодію з питань зовнішньої трудової міграції у таких основних напрямах: здійснення на постійній основі роботи з роз'яснення працівникам-мігрантам порядку перебування і ведення трудової діяльності на території держави працевлаштування; удосконалення механізмів правового регулювання процесів трудової міграції; профілактика незаконного використання працедавцями праці залучених іноземних працівників; надання державних і приватних послуг в інтересах легального здійснення трудової діяльності працівникам-мігрантам; сприяння розвитку регіональної співпраці у сфері трудової міграції.

Згідно з даними Мінсоцполітики: у 2010 році трудові договори про роботу в Російській Федерації через ліцензованих посередників уклали 2 тис. українців, а дозволи на працевлаштування - 220 тисяч. У той же час, близько 3,5 млн. українців працевлаштуються в Росії на основі тимчасових дозволів на перебування, які дійсні упродовж 90 днів.