У Брюселі проходять масові маніфестації

Брюсель. Сьогодні у Брюселі понад 20 тис. осіб планують вийти на маніфестації на знак протесту проти загроз зарплатам і проти заходів економії бюджетних витрат.

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, прибічники Генеральної федерації праці Бельгії почали збиратися зі світанку в чотирьох пунктах збору у столиці для того, щоб пройти маршем протесту до європейських інститутів, де вони планують зустрітися з маніфестантами, яких скликала Європейська федерація профспілок.

ЗМІ зазначають, що перші марші вже почалися. Протестувальники поводяться спокійно.

Ще одна бельгійська профспілка - Конфедерація християнських профспілок - також збирає своїх прибічників сьогодні.

У зв'язку з тим, що два бельгійських найбільших профспілкових об'єднання не змогли домовитися про те, як проходитиме акція протесту, вони проводять свої маніфестації окремо одне від одного, але з однаковими вимогами.

У зв'язку із запланованими заходами є труднощі з роботою міського транспорту: частина маршрутів автобусів і трамваїв скасовані, частина - змінені. Крім того, сьогодні будуть закриті дві станції метро, що знаходяться у безпосередній близькості від будівлі Ради ЄС, де сьогодні увечері лідери Євросоюзу зберуться на саміт, під час якого, зокрема, планують прийняти рішення про координацію економічної політики.

Бельгійська поліція не рекомендує сьогодні користуватися автомобілями у Брюселі. Як зазначають бельгійські ЗМІ, зранку у Брюселі є труднощі з рухом автотранспорту, у першу чергу, в центрі міста, де повинні пройти акції протесту.