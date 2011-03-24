Головою Федерації профспілок України переобрали Василя Хару
12:39, 24 березня 2011Соцполітика
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Сьогодні, 24 березня, делегати VI з'їзду Федерації професійних спілок України (ФПУ) переобрали головою ФПУ на наступний термін народного депутата від Партії регіонів Василя ХАРУ.
Як передає кореспондент УНІАН, його кандидатуру підтримали 600 делегатів, 5 - проголосували проти.
Сьогодні в роботі форуму візьме участь і виступить з промовою прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
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