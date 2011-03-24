Спрощена систему оподаткування дозволить створити 500 тис. робочих місць – експерт

Член Координаційної ради Асамблеї підприємців малого і середнього бізнесу Андрій ПАНАЄТОВ вважає, що ухвалення законопроекту № 8276 про реформування спрощеної системи оподаткування, внесеного 22 березня до парламенту, дозволить створити в Україні близько 500 тис. робочих місць протягом 2011 року.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Також А.ПАНАЄТОВ повідомив, що сьогодні триває всеукраїнський автопробіг, який проводиться асамблеєю по всій Україні. Завтра колони автомобілів, які виїхали з Луганська і Львова, зустрінуться на Європейській площі в Києві. «Однією з вимог цього автопробігу, який вже назвали автомайданом, буде ухвалення законопроекту Ради підприємців за авторства і активної участі Наталії КОРОЛЕВСЬКОЇ», – відзначив він.

Таким чином, відзначають підприємці, цей законопроект можна назвати всенародним, оскільки він розроблявся з максимальним залученням самих «спрощенців», які працюють у торговій і виробничій сферах.

Голова комітету Союзу аудиторів по зв`язках з громадськістю і міжнародних відносинах, голова Ради підприємців і роботодавців України Тетяна ЗАЦЕРКОВНА представила законопроект про реформування спрощеної системи оподаткування. «Особливістю цього законопроекту є те, що перехід на спрощену систему оподаткування, перехід з однієї категорії до іншої можна здійснювати з будь-якого місяця. Не з кварталу, а саме з місяця», – відзначила вона.

Також Т.ЗАЦЕРКОВНА повідомила, що свідоцтво про перехід на спрощену систему оподаткування видаватиметься безстроково. «Тільки в тому разі, якщо суб`єкт малого підприємництва переходитиме на загальну систему оподаткування, тоді проводитиметься обмін цього свідоцтва. Якщо він залишається на спрощеній системі, отже, не потрібно щороку подавати заяву і одержувати нове свідоцтво платника єдиного податку», – сказала вона.

Також, за словами Т.ЗАЦЕРКОВНОЇ, даним законопроектом передбачено введення штрафних санкцій за порушення обсягів допустимої виручки: у розмірі 6% обсягу перевищення – для «спрощенців»-фізосіб і у розмірі подвійної ставки єдиного податку, передбаченої для них згідно з визначеними законопроектом категоріями, – для юридичних осіб.

Президент Федерації оцінювачів бізнесу та інтелектуальної власності Тетяна ПАВЛЮК підкреслила, що на сьогодні альтернативних законопроектів не розроблено і не підготовлено. Вона також відзначила переваги документу, зокрема те, що практично по всіх категоріях «спрощенців» збільшено обсяги річної виручки. Крім того, згідно з проектом закону, ставка єдиного податку не збільшуватиметься при наймі працівників.

За словами глави ГО «Українська хай-тек-ініціатива» Віктора МАЗНЮКА, у сфері високих технологій в Україні близько 30% займають «спрощенці». «Тому для нашого бізнесу дуже важливо, щоб працювала спрощена система оподаткування», – відзначив він.

За даними асоціації, у 2010 році експорт програмного забезпечення оцінювався на рівні 1 млрд. дол., отже, в цьому виді діяльності позитивно оцінюють надання в законопроекті Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ «спрощенцям» можливості здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроект про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва (№ 8276 від 21 березня 2011 року). Автори законопроекту – народні депутати України Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Сергій ВЛАСЕНКО, Валерій ДУБІЛЬ, Микола КАТЕРИНЧУК, Василь КРАВЧУК і Євген СУСЛОВ.