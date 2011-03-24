Литвин підтримує Януковича в питанні щодо скасування прожиткового мінімуму

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН підтримує Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в питанні про необхідність скасувати поняття «гарантованого розміру прожиткового мінімуму».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

В.ЛИТВИН зазначив, що саме поняття «прожитковий мінімум» - «це наш винахід». «Думаю, що не потрібно ламати списи щодо цих формулювань, а головне – пенсія має бути пристойною і заробітна плата має бути пристойною, а ми поки що все підганяємо під прожитковий мінімум», - додав спікер.

В.ЛИТВИН зазначив, що важко відповісти на запитання, коли цей прожитковий мінімум переглядався і що він включає. Тому, за його словами, «постановка питання правильна». «Нам треба менше таких політичних нашарувань мати, а жити реальним життям», - сказав голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня В.ЯНУКОВИЧ заявив про необхідність ліквідувати в Україні поняття «гарантованого розміру прожиткового мінімуму».

«Треба ліквідувати існування у бюджеті такого ганебного поняття, як гарантований розмір прожиткового мінімуму», - наголосив Президент.

В.ЯНУКОВИЧ нагадав, що стаття 46 Конституції України вимагає забезпечення виплати державних соціальних допомог на рівні не нижчому за прожитковий мінімум.

«Тому прошу терміново внести законодавчі пропозиції з урегулювання також і цього найважливішого соціального питання», - заявив він.