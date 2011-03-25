Мінприроди змінює правила екологічних перевірок великих підприємств
Міністерство екології природних ресурсів України має намір змінити правила проведення перевірок екологічними інспекціями великих підприємств для отримання об'єктивніших результатів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив міністр екології і природних ресурсів Микола ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.
"Ми вводимо нову практику роботи екологічної інспекції по країні. На великі підприємства приїжджатимуть представники різних областей, не знайомі один з одним. Виїжджатимуть мінімум 15-30 осіб з виїзними лабораторіями. Тоді ми з вами побачимо правду, і тоді припиняться ці оповідання про те, що екологічних інспекторів купують і за 500 доларів вони обертаються і йдуть від воріт. Повірте, що тепер екологічна інспекція покаже, на що вона здатна і для чого вона була створена", - сказав М.ЗЛОЧЕВСЬКИЙ.