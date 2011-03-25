Без закону про «спрощенців» 200 тисяч підприємців втратять роботу – Королевська

У випадку, якщо законопроект про реформування спрощеної системи оподаткування не буде ухвалений до 1 квітня, близько 200 тисяч "спрощенців" не зможуть продовжувати свій бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА висловила сьогодні журналістам, виступаючи на мітингу Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, який завершився сьогодні на Європейській площі в Києві.

За її словами, на сьогодні в Україні близько 1,2 млн. підприємців працюють на спрощеній системі оподаткування, з них 500 тис. працюють з юрособами. З 1 квітня набуває чинності норма Податкового кодексу, згідно з якою юрособи не зможуть відносити на валові витрати витрати на придбання товарів і послуг у "спрощенців". "500 тис. підприємств не зможуть займатися своїм бізнесом", - сказала депутат. Таким чином, вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА, близько 200 тис. підприємців-"спрощенців" з 500 тис. можуть закрити свій бізнес.

"Ми усі вимагаємо тут відставки уряду, тому що вважаємо, що цей уряд не здатний провести необхідні реформи", - резюмувала Н.КОРОЛЕВСЬКА вимоги лідерів автопробігу. Крім того, вони вимагають припинення репресій проти учасників "податкового Майдану".

"Якщо влада не почує сьогодні наші вимоги, то наступним етапом ми збудуємо щит свободи від Луганська до Львова - колону автомашин. І якщо не чують голос, то ми посилимо його сигналами". - сказала вона.

Нагадаємо, на Європейській площі у Києві сьогодні з`єдналися автомобілі Всеукраїнського автомобільного маршу протесту, який стартував 21 березня одночасно із Заходу і Сходу України, - зі Львова і Луганська.

Довідка УНІАН. З 1 квітня 2011 року набуває чинності розділ ІІІ Податкового кодексу "Податок на прибуток підприємств", який забороняє включати до складу валових витрат витрати на товари і послуги, придбані у фізичних осіб - платників єдиного податку.