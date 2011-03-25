Прожитковий мінімум потрібно не скасовувати, а підвищувати – профспілки

У Національному форумі профспілок України заявляють, що конституційне поняття “прожитковий мінімум” потрібно не скасовувати, а підвищувати.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві голови НФПУ Мирослава ЯКІБЧУКА щодо ініціативи Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА скасувати поняття “прожиткового мінімуму”.

”Скасування прожиткового мінімуму – це профанація. Або Президент не так висловився, або його не так зрозуміли. Адже просто скасувати прожитковий мінімум неможливо, бо це поняття прописане в Конституції, у ст. 46, і до нього прив’язані соціальні виплати”, - зазначив М.ЯКІБЧУК.

За його словами, головна проблема прожиткового мінімуму в Україні полягає у тому, що він розраховується за стандартами 2000 року і не має нічого спільного з реальною сумою місячного проживання.

М.ЯКБІЧУК нагадав, що півроку тому НФПУ проводив соціальний експеримент, в ході якого учасники з різних регіонів місяць виживали на суму тодішнього прожиткового мінімуму у 907 грн. Тоді учасники довели, що повноцінно вижити на прожитковий мінімум неможливо, і він має становити не менше 2356 грн.

”Згідно з бюджетом, на цей рік закладено зростання прожиткового мінімуму до 953 грн. Це абсолютно нереальна цифра, адже з урахуванням інфляції ця сума має бути не менш ніж 2500 грн. Український прожитковий мінімум, як зазначив Президент, дійсно ганебний. Але його треба не вилучати з бюджету, а підвищувати до реального рівня. І тоді не важливо, як термін, до якого будуть прив’язуватися інші соціальні витрати, буде називатися. Це може бути і “прожитковий мінімум”, як це є сьогодні в Україні, чи “межа бідності”, - тобто половина середньої зарплати, - до якої прив’язується соціальна політика в Європі”, - підкреслив голова НФПУ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив про необхідність скасування у бюджеті поняття “прожитковий мінімум”.