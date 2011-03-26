Тігіпко готовий піти у відставку, якщо до липня не приймуть пенсійної реформи

Віце-прем`єр-міністр-міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО готовий піти у відставку у випадку відтермінування з прийняттям пенсійної реформи в Україні до липня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про він заявив в ефірі телеканалу Інтер.

«Я дійсно вважаю, що ми повинні до червня прийняти максимальну кількість цих реформ, у тому числі, пенсійну. Я не вірю, що у вересні, коли до виборів залишиться рік, ми зможемо проводити непопулярні реформи. Я можу сказати, якщо в червні, липні максимум, ми не приймемо цих рішень, моя позиція буде дуже проста і жорстка - я піду у відставку », - сказав С.ТІГІПКО.

«Я погодився з тим, що ми можемо ще місяць-півтора, максимум два працювати для того, щоб провести ті, чи інші положення пенсійної реформи, але я абсолютно упевнений, що цієї сесії, до кінця, скажімо, червня ми просто зобов`язані прийняти пенсійну реформу », - зазначив він.

Також віце-прем`єр-міністр повідомив, що наступного тижня буде оприлюднено законопроект про легалізацію заробітних плат і робочих місць: «Наприкінці наступного тижня я оприлюдню і ми почнемо обговорювати новий законопроект про легалізацію, швидше за все, там буде два законопроекти. Ми запропонуємо цілий ряд жорстких рішень».