У Лондоні сотні тисяч людей беруть участь в марші протесту проти скорочення витрат

Більш як 100 тис. чоловік вийшли на вулиці Лондона на демонстрацію британських профспілок на знак протесту проти програми скорочення державних витрат, оголошеної в 2010 році коаліційним урядом Великої Британії.

Як передає РІА «Новости», хода почалася об 11-й годині за місцевим часом на набережній Вікторії, звідки її учасники пройшли центром Лондона до Гайд-парку, де намічено проведення мітингу.

Серед ораторів - лідер Лейбористської партії Великої Британії Ед МІЛІБЕНД. На даний момент акція під назвою "Марш за альтернативу" проходить без агресії та безладів. Оскаржуваний опозицією план уряду зі скорочення державних видатків розрахований на найближчі чотири роки.

Як повідомлялося, в жовтні 2010 року британський уряд обнародував плани урізування державних видатків у найближчі п`ять років більш ніж на 80 млрд. фунтів стерлінгів для боротьби з внутрішнім боргом країни, що катастрофічно зростає. Найбільш відчутним соціальним наслідком цієї програми може стати скорочення близько 500 тис. робочих місць в бюджетному секторі економіки. Саме тоді британський конгрес профспілок TUC оголосив про плани провести наймасштабнішу за 20 років загальнонаціональну демонстрацію протесту в Лондоні.