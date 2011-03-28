Кількість заявок на отримання статусу біженця зменшується - ООН

Відомство ООН у справах біженців зареєструвало минулого року подальше зменшення числа заявок на отримання статусу біженця у західних країнах, передає Радіо “Свобода”.

За даними ООН, оприлюдненими у спеціальній доповіді, в 2010 році уряди промислово розвинених країн одержали близько 360 тисяч прохань про надання статусу біженця, що на 5% менше, ніж у 2009 році, і на 42% менше, ніж в 2001-му.

Нинішня тенденція пояснюється більш суворими правилами, які були введені для іммігрантів властями Мальти, Італії та Греції.

Найпривабливішою країною для біженців протягом п`яти років залишаються США - туди минулого року звернулися 55 тис. біженців. Третина з них – китайці, повідомляє Бі-Бі-Сі.