Борги із зарплати в Україні зросли на 5%

В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в лютому 2011 року зросла на 5,3% і на 1 березня становила 1,415 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

За даними статистики, найвищий рівень заборгованості (більш як 100 млн. грн.) на 1 березня ц.р. зафіксовано в трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 березня становила 290,607 млн. грн. (у лютому 2011 року збільшилася на 15,4%, порівняно з 1 березня 2010 року – скоротилася на 3,8%), у Харківській – 153,202 млн. грн. (у лютому зростання на 1,5%, порівняно з 1 березня 2010 року – на 19,3%), у Луганській – 123,017 млн. грн. (у лютому зростання на 5,1%, порівняно з 1 березня 2010 року – зниження на 19,1%), у Києві – 151,045 млн. грн. (у лютому зростання на 8,2%, порівняно з 1 березня 2010 року – зниження 5,1%).

У Держкомстаті відзначають, що зростання заборгованості із виплати зарплати з початку року зафіксоване в 19 областях України, а також у Севастополі, Києві й АР Крим. Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося у 5 областях.

Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 березня ц.р. зафіксовано в Чернівецькій області – 3,329 млн. грн. (у лютому сума заборгованості знизилася на 25,4%, порівняно з 1 березня 2010 року – на 63,6%), а також в Івано-Франківській – 7,7827 млн. грн. (у лютому знизилася на 2,6%, порівняно з 1 березня 2010 року – на 43,7%), Рівненській – 7,86 млн. грн. (у лютому знизилася на 4,3%, порівняно з 1 березня 2010 року – на 60,4%) і Севастополі – 10,314 млн. грн. (у лютому зростання на 10%, порівняно з 1 березня 2010 року – зниження на 3,4%).

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість із виплати заробітної плати в 2009 році збільшилася на 23,9% і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн. У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3% і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.