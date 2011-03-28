Уряд планує в квітні підготувати Держпрограму соцекономрозвитку на 2012 рік
13:40, 28 березня 2011Соцполітика
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Кабінет Міністрів України планує в квітні закінчити підготовку Державної програми економічного та соціального розвитку України на 2012 рік.
Про це йдеться в розміщеному на сайті уряду розпорядженні Кабміну №219 від 21 березня ц.р. про затвердження концепції програми.
Цим же розпорядженням скасовано дію розпорядження Кабміну від 5 січня 2011 року, згідно з яким програма економічного та соціального розвитку України на 2012 рік мала бути подана на розгляд уряду 6 червня.
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