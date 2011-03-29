Опозиція вимагатиме внести зміни у бюджет

Наступного пленарного тижня опозиція вимагатиме внести зміни до бюджету для підтримки соціально незахищених громадян.

Про це сказав заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, перебуваючи у Чернігівській області, повідомили УНІАН у прес-службі віце-спікера.

Говорячи про соціально-економічну ситуацію в Україні, М.ТОМЕНКО назвав цілком очевидним, що ріст цін, передовсім на продукти харчування, підвищення тарифів і висока інфляція – це причини, які повинні спонукати не лише опозицію вимагати, а й владу всіляко підтримати особливо малозахищених громадян у цей період.

«Очевидно, що за результатами приватизації «Укртелекому», який був власністю Української держави, а значить, всього українського народу, необхідно направити кошти передовсім на підтримку найменш захищених верств громадян», - зазначив він. «Очевидно, що вже з 1 квітня необхідно підвищити заробітні плати, зокрема вчителям, та підвищити мінімальні пенсії», - додав віце-спікер.

Тому, за словами М.ТОМЕНКА, опозиція буде вимагати вже на наступному пленарному тижні внести зміни до бюджету з метою захисту соціально незахищених громадян