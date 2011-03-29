Тігіпко: питання про пенсійну реформу винесуть на розгляд ВР у кінці травня - червні

Віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО вважає, що питання про пенсійну реформу буде винесено на розгляд Верховної Ради України в кінці травня – червні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в ході розмови з журналістами в рамках українського саміту "Чи можуть справжні реформи бути реалізованими в життя?".

За словами С.ТІГІПКА, наступного пленарного тижня питання пенсійної реформи розглядатися не буде.

«Наступного пленарного тижня парламент розглядати пенсійну реформу не буде», - сказав віце-прем`єр.

За його словами, продовжиться роз`яснювальна робота щодо необхідності проведення пенсійної реформи, після якої питання пенсійної реформи буде винесено на розгляд парламенту.

«Я вважаю, десь у кінці травня - початку червня ми можемо й повинні поставити це питання на голосування в парламенті», - зазначив С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, проект закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України, було оприлюднено на сайті Верховної Ради України в грудні 2010 року.

18 березня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що законопроект про пенсійну реформу не готовий до розгляду у Верховній Раді.

«Я щодня отримую величезну кількість листів від громадських організацій, громадян України, які вказують на те, що люди не знайомі з положеннями цього закону. Фактично, не знайомі з пенсійною реформою», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Глава держави відзначив, що перш ніж розглядати законопроект про пенсійну реформу в парламенті, необхідно провести роз`яснювальну роботу положень закону серед громадян.

Для отримання чергового траншу кредиту МВФ Україна повинна прийняти закон про реалізацію пенсійної реформи до кінця березня 2011 року.