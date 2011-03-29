Україна без проведення пенсійної реформи кошти МВФ отримати не зможе - Тігіпко

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що Україні без проведення пенсійної реформи не вдасться отримати кошти Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО повідомив сьогодні у виступі на «Українському саміті: Чи можуть справжні реформи бути втілені в життя».

«Отримати кошти МВФ без пенсійної реформи ми не зможемо», - зазначив віце-прем`єр.

При цьому він підкреслив, що Україна не може відмовитися від співпраці з Фондом, оскільки не має ресурсів для того, щоб забезпечити одужання економіки після кризи.

«Змінювати ситуацію і йти від МВФ ми не маємо права, тому що у нас немає фондів Європейського Союзу, які можуть перестраховувати країни ЄС. Залишитися один на один – це означає, що доведеться різати реальні зарплати й реальні пенсії, як це вже роблять в інших країнах, до цього прийти ми не маємо права», - сказав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, проект закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України, було оприлюднено на сайті Верховної Ради України в грудні 2010 року.

Для отримання чергового траншу з кредиту МВФ Україна повинна прийняти закон про реалізацію пенсійної реформи до кінця березня 2011 року.

Таке зобов`язання закріплено в проекті меморандуму про економічну й фінансову політику, узгодженому українським урядом і місією МВФ за результатами її роботи в Києві з 1 по 14 лютого 2011 року.

Щоб розраховувати на розгляд радою директорів МВФ питання про виділення чергового траншу в середині квітня, Київ повинен до кінця березня прийняти пенсійний закон, який відповідає принципам, викладеним у минулорічних версіях меморандуму (попередня умова).