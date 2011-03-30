Середня зарплата у лютому виросла на 41 грн.

Рівень середньої заробітної плати в Україні з розрахунку на одного штатного працівника в лютому 2011 року виріс на 41 грн. – до 2238 грн.

Про це повідомляє Державний комітет статистики.

Найвищий рівень середньої заробітної плати зафіксований за підсумками лютого в Києві (3555 грн.), Донецькій (2726 грн.), Київській (2476 грн.) і Дніпропетровській (2475 грн.) областях, найнижчий – у Тернопільській (1671 грн.), Чернівецькій (1736 грн.) і Волинській (1738 грн.) областях.