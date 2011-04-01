Згідно з Державним бюджетом на 2011 рік, від сьогодні підвищуються соціальні стандарти.

Документ передбачає, що з 1 квітня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць підвищується на 17 грн. і встановлюється в розмірі 911 грн., з 1 жовтня - 934 грн., з 1 грудня - 953 грн.

Для основних соціальних і демографічних груп населення встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму: для дітей до 6 років: з 1 квітня - 832 грн., з 1 жовтня - 853 грн., з 1 грудня - 870 грн.; для дітей від 6 до 18 років : з 1 квітня - 997 грн., з 1 жовтня - 1022 грн., з 1 грудня - 1042 грн.; для працездатних громадян: з 1 квітня - 960 грн., з 1 жовтня - 985 грн., з 1 грудня - 1004 грн.; що втратили працездатність: з 1 квітня - 764 грн., з 1 жовтня - 784 грн., з 1 грудня - 800 грн.

Рівень мінімальної заробітної плати з 1 квітня підвищується на 19 грн. - до 960 грн., З 1 жовтня він становитиме 985 грн., З 1 грудня - 1004 грн.; в погодинному розмірі: з 1 квітня - 5,77 грн., з 1 жовтня - 5,92 грн., з 1 грудня - 6,04 грн.

Із сьогоднішнього дня також підвищується розмір мінімальної пенсії на 14 грн. - до 764 грн.