Опозиція пропонує направити гроші від продажу "Укртелекому" на підвищення пенсій

Опозиційні народні депутати пропонують направити кошти від приватизації ВАТ “Укртелеком” на підвищення пенсій.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі заступника голови Верховної Ради України Миколи ТОМЕНКА.

Він вважає, що кошти від приватизації «Укртелекому» необхідно направити передовсім на підтримку найменш захищених верств населення.

«Очевидно, що за результатами приватизації «Укртелекому», який був у власності Української держави, а значить всього українського народу, необхідно направити кошти передовсім на підтримку найменш захищених верств громадян», - наголосив він.

За словами М.ТОМЕНКА, опозиція пропонує механізм підвищення мінімальних пенсій на суму від 150 до 200 грн.

Віце-спікер повідомив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» (щодо використання коштів від приватизації ВАТ «Укртелеком» для підвищення мінімального рівня пенсійного забезпечення)», підготовлений народними депутатами М.ТОМЕНКОМ, Наталією КОРОЛЕВСЬКОЮ та Остапом СЕМЕРАКОМ. Даним законопроектом пропонується направити кошти, отримані від продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком» у сумі 10 млрд. 575 млн. 100 тисяч грн. до Пенсійного фонду України для підвищення пенсій, розмір яких є нижчим за розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, до рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, визначеного статтею 21 Закону України «Про державний бюджет України на 2011 рік».

Автори законопроекту переконані, що його ухвалення дозволить суттєво підвищити рівень соціального забезпечення однієї з найбільш вразливих верств населення – пенсіонерів із найнижчими пенсіями, а також забезпечити ефективний контроль за використанням коштів, отриманих від приватизації ВАТ «Укртелеком» і попередити можливість їх перерозподілу в ручному режимі поза вимогами державного бюджету.

У прес-службі М.ТОМЕНКА нагадали, що прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2011 році становить з 1 січня - 941 грн., з 1 квітня - 960 грн. Мінімальний розмір пенсійного забезпечення встановлено на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2011 році він становить: з 1 січня - 750 грн., а з 1 квітня - 764 грн.

М.ТОМЕНКО назвав “знущанням над пенсіонерами” підвищення з 1 квітня прожиткового мінімуму на 14 грн. та відповідне підвищення пенсій лише певним категоріям громадян.