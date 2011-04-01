Янукович підписав закон про порядок оформлення виїзних документів за кордон

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення зміни до статті 4 Закону України "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України", що стосується порядку оформлення виїзних документів за кордон.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Законом встановлено, що громадянам України, які постійно або тимчасово проживають за кордоном і досягли 16-річного віку, може оформлятися у дипломатичних установах України паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Також, згідно із законом, оформлення паспорта громадянам України, які не досягли 16-річного віку, проводиться на підставі нотаріально засвідченого клопотання батьків або їх законних представників у разі потреби в самостійному виїзді таких осіб за кордон.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 15 березня ухвалила в цілому Закон "Про внесення зміни до статті 4 Закону "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" за підтримки 269 народних депутатів із 383, зареєстрованих в сесійній залі.