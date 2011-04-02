Тігіпко не виключає зменшення удвічі розміру пенсійних відрахувань

Варшава. Віце-прем’єр міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО не виключає зменшення розміру відрахувань до другого рівня пенсійної системи, яку планується запровадити в Україні з 2013 року, до 3,5% з передбачених нині 7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО сказав журналістам у Варшаві, де в ході дводенного візиту вивчав польський досвід проведення реформ.

”Я бачу, що ці 7%, які визначені в нашому законодавстві, можуть в перспективі для нас створити достатньо серйозні проблеми”, - зазначив він.

Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, С.ТІГІПКО не виключив, що розмір відрахувань буде зменшено до рівня, який в рамках пенсійної реформи хоче запровадити Польща.

Міністр зазначив, що польська влада зараз змушена зменшувати розмір відрахувань, котрі кожен поляк може направляти у приватні пенсійні фонді, замість державного, через його зростаючий дефіцит (котрий фінансується за рахунок запозичень та веде до зростання державного боргу - УНІАН).

„Те, що я почув, - надзвичайно важко відходити від тих рішень, які вже прийнято, тому що сформоване потужне лобі банків, страхових компаній, фінансових посередників, які працюють з цими грошима, і, безумовно, втрачати колосальний обсяг свого заробітку важко”, - сказав віце-прем’єр.

С.ТІГІПКО повідомив, що уряд планує до жовтня 2011 року підготувати усі необхідні рішення в рамках створення в Україні другого рівня пенсійної системи.

Довідка УНІАН. Уряд та Сейм Польщі, незважаючи на гостру критику експертів та незадоволення поляків, ухвалив рішення про зменшення відрахувань із зарплати у приватні пенсійні фонди із запроваджених в 1999 році 7,3% до 2,3% з травня цього року.

Розмір відрахувань до приватних фондів в наступні роки має зростати, аби в 2017 році скласти 3,5%.

Для затвердження реформи потрібен лише підпис Президента.

За оцінками уряду, завдяки зменшенню відрахувань дефіцит державного пенсійного фонду в поточному році буде меншим майже на 4 млрд. дол., а до 2020 року ПФ має додатково отримати понад 65 млрд. доларів.

Поляки з 1999 по 2010 рік у приватні пенсійні фонди направили понад 50 млрд. доларів.