Україна планує до червня підписати договір про пенсійне забезпечення українців у Польщі

Варшава. Міністерства праці та соціальної політики України та Польщі планують підписати договір про пенсійне забезпечення громадян обох країн до червня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Варшаві віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО, який перебував з робочим візитом у Польщі.

За його словами, міністерства практично завершили узгодження параметрів документа. „Думаю, місяць-два і зможемо підписати”, - сказав він.

С.ТІГІПКО відзначив, що документ стосуватиметься пенсійного забезпечення українців, які живуть постійно у Польщі, та поляків, які живуть в Україні.

„Якщо українці виїдуть в Польщу та вирішать залишитися там, то частину пенсійного зобов’язання буде компенсовувати Україна, та навпаки”, - пояснив він.

За його словами, новий документ спростить нинішні процедури отримання пенсії.

Віце-прем’єр також сказав, що українські та польські експерти найближчим часом планують обговорити причини масового нелегального працевлаштування громадян України у Польщі та знайти способи для заохочення легальною роботою.

За даними українських урядовців, які озвучив С.ТІГІПКО, у Польщі працюють близько 300 тис. українців.

Як повідомляв УНІАН, громадяни України є абсолютними лідерами серед іноземців, які працюють у Польщі: в минулому році для них працедавці зареєстрували майже 170 тис. заявок (більше 90% усіх зареєстрованих) на сезонну роботу.

Ще 13 тис. українців отримали офіційні дозволи на роботу, що становить третину усіх виданих.

За даними польської влади, у 38-мільйонній Польщі легально постійно проживають майже 30 тис. українців.