У Ємені під час зіткнення поліції з демонстрантами постраждали понад 400 чоловік

У Ємені в ніч на понеділок під час розгону антиурядової демонстрації постраждали понад 400 чоловік.

Як передає «Газета.Ru», кілька тисяч чоловік вдалися до спроби пройти маршем до президентського палацу в місті Ходейда. Протесна акція була організована у зв`язку з розгоном демонстрації в місті Таїз у неділю, коли загинуло двоє людей і постраждали кілька сотень.

Марш стартував о 02.00 за місцевим часом (03.00 мск). Спроба поліції зупинити акцію вилилася в зіткнення з демонстрантами, був застосований сльозоточивий газ.

На даний момент є інформація про 409 потерпілих.