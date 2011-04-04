Надходження до бюджету Пенсійного фонду зросли на 22,8%

У січні-березні 2011 року надходження до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ) становили 30,9 млрд. грн., що на 22,8%, або на 5,7 млрд. грн., більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Приріст до планових показників становить 3,8%.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ, оприлюдненому на офіційному сайті фонду.

У січні-березні ц.р. на фінансування пенсійних програм з Державного бюджету було виділено 14,4 млрд. грн.

Загальний обсяг витрат ПФУ становить 50,8 млрд. грн., що на 6,4 млрд. грн. більше порівняно із січнем-березнем 2010 року. При цьому потреба в коштах на пенсійні виплати в березні становила 17,1 млрд. грн., що на 2,2 млрд. грн. більше від потреби березня 2010 року.

У ПФУ повідомляють, що з введенням закону про єдиний соціальний внесок збільшилися надходження до бюджету фонду від підприємців-«спрощенців»: у січні-лютому 2011 року до бюджету ПФУ надійшло 898 млн. грн., що на 655,6 млн. грн. більше, ніж за відповідний період минулого року. Також збільшилися надходження від підприємств вугільної галузі завдяки рішенню уряду про відміну мораторію на сплату пенсійних внесків. Так, у січні-березні ц.р. надійшло 726 млн. грн., що на 630 млн. грн. більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

У результаті проведеного перерахунку пенсій, з 1 квітня середній розмір пенсії збільшився до 1 166 грн.