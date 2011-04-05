У Ємені в результаті розгону демонстрацій загинуло понад 20 людей

Щонайменше 21 людина загинула в результаті розгону поліцією і армією антиурядових демонстрацій у містах на південному заході Ємену - Таїз і Ходейда, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

У Таїзі поліцейські в понеділок відкрили вогонь по маніфестантах, які намагалися прорватися до урядової будівлі. За даними медиків, жертвами зіткнення стали 15 людей, 30 поранені.

У місті Ходейда, розташованому на узбережжі Червоного моря, співробітники поліції і військові, переодягнуті в цивільний одяг, почали стріляти по демонстрантах, які прямували до резиденції Президента країни Алі Абдалли САЛЕХА в цьому місті з вимогою його усунення з керівного поста. Пізніше лікарі повідомили, що загинули шестеро людей.

А.САЛЕХ 18 березня оголосив про введення в країні режиму НС терміном на 30 днів у зв`язку з масовими антиурядовими демонстраціями по всій країні. НС було введене після обстрілу єменськими силовиками учасників антиурядової демонстрації в столиці країни місті Сані, де, за даними західних ЗМІ, загинуло більш як 50 людей і близько 300 дістали поранення. Президент Ємену висловив співчуття у зв`язку із загибеллю людей, але спростував твердження, що в цьому винні співробітники правоохоронних органів.