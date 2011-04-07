Президент: у мене багато зауважень до ідеології пенсійної реформи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує, що в нього дуже багато зауважень до ідеології останніх напрацювань у сфері пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи у Верховній Раді.

«Я їх висловлював прямо і відкрито. Головна мета цієї реформи – гарантувати достойну старість нашим батькам і, водночас, забезпечити високий рівень захищеності молодих поколінь, наших дітей», - сказав він.

За його словами, для цього потрібно оптимізувати ситуацію з Пенсійним фондом, не допустити його знекровлення і залежності від державного бюджету.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності нарешті навести порядок з необґрунтованими привілеями. «Лише праця і власні досягнення будуть критерієм рівня пенсійного забезпечення», - зауважив він.

Президент висловився за необхідність нових механізмів накопичення трудових внесків працюючих. «Врешті решт, потрібно максимально ефективно використовувати страхові накопичення як ресурс для розвитку економіки у гарантованих і захищених державою сферах», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

В результаті, вважає глава держави, пенсійна система майбутнього перестане бути тягарем для держави. «Вона стане ефективним і надійним джерелом соціального забезпечення і додатковим ресурсом економічного розвитку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.