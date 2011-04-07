Президент затвердив положення про Пенсійний фонд

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом затвердив положення про Пенсійний фонд (ПФ).

Відповідний указ № 384/2011 від 6 квітня 2011 розміщений на офіційному сайті Президента.

Згідно з положенням про ПФ, діяльність фонду координується урядом через віце-прем`єр-міністра - міністра соціальної політики.

ПФ відповідно до покладених на нього завдань розробляє проект бюджету фонду, складає звіт про його виконання та надає їх міністрові для внесення на розгляд Кабінету міністрів; забезпечує доступ до даних держреєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування; забезпечує проведення конкурсного відбору банків, які виплачують і доставляють пенсії. Крім того, ПФ здійснює дії з переведення пенсій громадянам, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які постійно проживають в Україні; подає Мінсоцполітики пропозиції щодо зміни розміру єдиного соціального внеску та розподілу коштів від його сплати; проводить інформаційно-роз`яснювальну роботу серед населення.

Для виконання покладених на нього завдань Фонд має право: проводити планові та позапланові перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізосіб-підприємців - бухгалтерських книг, звітів, пов`язаних з нарахуванням, єдиного внеску, страхових внесків, призначенням пенсій і т.д., та отримувати необхідні пояснення з питань, що виникають під час таких перевірок. Також ПФ має право вилучати у підприємств, фізосіб-підприємців копії документів, що підтверджують заниження розміру зарплати та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок, страхові внески, або порушення порядку використання коштів фонду; перевіряти цільове використання коштів ПФ; звертатися до госпсудів щодо порушення справ про банкрутство платників єдиного внеску; піднімати питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску; та отримувати кредити в установах банків.

Чисельність і персональний склад керівництва фонду затверджує Кабмін. Голова правління фонду та його заступники призначаються на посади за поданням прем`єр-міністра, внесеним на підставі пропозицій міністра соцполітики, і звільняються з посад Президентом.

Гранична чисельність працівників ПФ затверджується Кабміном.

Структура апарату фонду затверджується головою правління ПФ за погодженням з міністром соціальної політики.

Пенсійний фонд України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба та своїм найменуванням, рахунки в органах Державної казначейської служби та уповноважених банках.

Також указом Президента передбачається, що втрачає чинність указ Президента України від 1 березня 2001 року № 121 "Про Положення про Пенсійний фонд України", а також укази, якими були внесені зміни в даний документ.

Кабмін зобов`язаний у тримісячний термін привести свої акти у відповідність із цим указом.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.