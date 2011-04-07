Європарламент вважає за необхідне «винагороджувати» східних сусідів за реформи

Брюссель. Європарламент вважає за необхідне «винагороджувати» східних сусідів європейською перспективою за демократичні реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в доповіді Марека СІВЦЯ (група Прогресивного альянсу соціалістів і демократів, Польща), прийнятій сьогодні на сесії Європарламенту в Страсбурзі.

На думку депутатів, необхідна система, «коли амбіції та зобов`язання продовжені реалізацією, і коли реальний прогрес продовжено конкретними кроками до європейської перспективи».

У зв`язку з цим депутати виступають за розробку Європейським Союзом критеріїв оцінки загальних досягнень країн – східних партнерів у проведенні демократичних реформ.

Депутати не підтримали пропозицію М.СІВЦЯ чітко пообіцяти перспективу членства в ЄС для тих країн, які успішно реалізовуватимуть реформи, погодившись лише на формулювання, яке припускає «європейську перспективу, включаючи 49-у статтю Угоди ЄС (стаття, що стосується умов приєднання до ЄС – УНІАН)».

Ключовими питаннями для Євросоюзу в галузі співпраці зі східними сусідами, на думку депутатів, мають стати боротьба з корупцією у судовій сфері та правоохоронних органах, забезпечення свободи ЗМІ, лібералізація візового режиму, посилення студентських обмінів.

Депутати також закликали Верховного представника ЄС з питань загальної зовнішньої політики і політики безпеки знайти «інноваційні підходи» для вирішення проблем «заморожених конфліктів».

Особливої уваги в документі відведено Білорусі. Європарламент назвав останні події в цій країні образою європейському погляду на права людини, демократію і верховенство права. У зв`язку з цим Європарламент закликав Єврокомісію посилити співпрацю з громадянським суспільством країни.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз займається переглядом політики сусідства і планує представити результати цього перегляду вже в травні.