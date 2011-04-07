Законопроекти про легалізацію зарплат передбачають кримінальну відповідальність

Запропоновані урядом законопроекти, спрямовані на легалізацію тіньових заробітних плат, передбачають кримінальну відповідальність.

Це передбачено проектом закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про працю), який розміщений на офіційному сайті Міністерства соціальної політики.

Згідно із законопроектом, ст. 172 Кримінального кодексу пропонується викласти в такій редакції: «Неоформлення трудових відносин у разі фактичного допуску працівника до роботи, незаконне звільнення працівника з роботи, а також інше грубе порушення законодавства про працю караються штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років». Ті ж дії, здійснені повторно або по відношенню до неповнолітнього, вагітної жінки або матері, що має дитину до 14 років або дитини-інваліда, караються штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, або виправними роботами до двох років, або арештом до 6 місяців, з позбавленням права обіймати певні посади строком до трьох років".

Ст. 175 пропонується доповнити новою частиною: нарахування і виплата зарплати в розмірі нижче встановленого законом карається штрафом від 500 до 1 тис. неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО представив норми трьох законопроектів, спрямовані на легалізацію заробітних плат в Україні. У той же час він зазначив, що в запропонованих законопроектах не буде передбачена кримінальна відповідальність.

Законопроекти допрацьовуватимуться протягом місяця, після чого будуть представлені в парламенті.