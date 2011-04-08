Недержавні пенсійні фонди за 6 років акумулювали 1,144 млрд. грн.

За 6 років роботи системи недержавних пенсійних фондів вони акумулювали 1,144 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник міністра соціальної політики України Василь НАДРАГА, виступаючи сьогодні в парламенті.

«На кінець 2010 року кількість учасників недержавних пенсійних фондів становила 569,2 тис. осіб. За 6 років функціонування системи недержавних пенсійних фондів були накопичені кошти обсягом 1,144 млрд. грн.», - відзначив В.НАДРАГА.