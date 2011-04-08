Влада індексує зарплати на реальний рівень інфляції - Надрага

Перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА запевняє, що влада індексує зарплати в цьому році на реальний рівень інфляції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

За словами В.НАДРАГИ, реальне збільшення заробітної плати становить 17% з урахуванням інфляції, і уряд, незважаючи на тяжкий стан, не зменшував рівень соціальних виплат. "Більше того, в цьому році індексація йде теж на рівень інфляції", - сказав він.

В.НАДРАГА наголосив, що наразі в уряді працює група, яка розробляє пропозиції щодо подальшого зростання заробітної плати. "І я впевнений, що ми вийдемо на розуміння, знайдемо варіанти і вирішимо проблему реального збільшення заробітної плати", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними "БЮТ-Батьківщини”, реальний показник інфляції в Україні становить 42% проти задекларованого владою рівня у 9%.