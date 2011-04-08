Янукович підписав закон про збільшення допомоги при народженні дитини

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон “Про внесення зміни до Закону України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» щодо виплати допомоги при народженні дитини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Відповідний закон набирає чинності з дня його опублікування.

Також Президент доручив Кабінету міністрів привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Крім того, уряд має забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього закону, та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим законом.

Як повідомляв УНІАН, відповідний закон про збільшення допомоги при народженні дитини Верховна Рада прийняла 17 березня.

Документом передбачено, що допомога при народженні дитини нараховується виходячи з розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого на день народження дитини.

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 30 розмірам прожиткового мінімуму, – на першу дитину; кратній 60 розмірам прожиткового мінімуму, – на другу дитину; кратній 120 розмірам прожиткового мінімуму, – на третю і кожну наступну дитину.

Виплата допомоги здійснюється одноразово у десятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 24 місяців, на другу дитину – 48 місяців, на третю і кожну наступну дитину – 72 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

***Враховуючи, що з 1 січня 2011 року розмір прожиткового мінімуму для дітей до 6 років становить 816 грн., то на сьогодні сума державної допомоги при народженні дитини становитиме 24, тис. 480 грн. на першу дитину, 48 тис. 960 грн. – на другу, 97 тис. 920 грн. – на третю і кожну наступну дитину.