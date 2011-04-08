Чисельність зайнятого населення в Україні зросла до 20,3 млн. чоловік - Надрага

Перший заступник міністра соціальної політики України Василь НДРАГА констатує збільшення в 2010 році чисельності зайнятого населення на 100 тис. - до 20,3 млн. осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи сьогодні у Верховній Раді.

«Чисельність працездатного зайнятого населення віком від 15 до 70 років збільшилася з 20 млн. 200 тис. осіб у 2009 році до 20 млн. 300 тис. осіб у 2010 році. Рівень зайнятості цього населення зріс із 57,7% до 58,5%», - зазначив В.НАДРАГА.

За його словами, згідно з методологією Міжнародної організації праці, рівень безробітного населення віком 15-70 років скоротився з 1,96 млн. осіб у 2009 році до 1,79 млн. осіб минулого року. Рівень безробіття економічно активного населення 15-70 років знизився з 8,8% у 2009 році до 8,1% у 2010 році.

За підсумками січня 118 тис. осіб перебували у вимушених відпустках за ініціативою роботодавця. В режимі скороченого робочого часу в січні працювали 520 тис. осіб (у січні 2009 р. – 944,7 тис.).

Довідка УНІАН. За даними Держслужби зайнятості України, на 1 березня 2011 року на обліку в центрах зайнятості перебували 635,6 тис. незайнятих громадян, зокрема 333,9 тис. жінок, 301,7 тис. чоловіків; 269,9 тис. осіб – це молодь, 35,5 тис. - звільнені працівники й 126,1 тис. осіб, не здатних на рівних конкурувати на ринку праці.

Статус безробітного мали 616,7 тис. осіб, із яких 466,3 тис. отримували допомогу в зв'язку з безробіттям.