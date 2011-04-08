Польща втричі скоротила відрахування в приватні пенсійні фонди

Варшава. Президент Польщі Броніслав КОМОРОВСЬКИЙ, незважаючи на значний спротив, підписав законопроект, яким зменшено відрахування до приватних пенсійних фондів (OFE) з 7,3 до 2,3%.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомила прес-служба глави держави.

Закон набуде чинності з 1 травня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні віце-прем’єр міністр України Сергій ТІГІПКО під час візиту до Польщі відзначив, що українські власті можуть теж зменшити розмір відрахувань на другий рівень пенсійного забезпечення з передбаченого законодавством 7% до близько 3,5%.

Довідка УНІАН. Польський уряд, який ініціював перегляд проведеної в 1999 році реформи, розраховує за рахунок менших відрахувань до OFE зменшити дефіцит державного пенсійного фонду в цьому році на майже 4 млрд. дол.