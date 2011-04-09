Кабмін визначив розміри грошової допомоги ветеранам війни і жертвам нацистських переслідувань

Кабінет міністрів визначив на 2011 рік розміри разової грошової допомоги для ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань.

Це передбачено урядовою постановою від 4 квітня 2011 року №341, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Документом передбачається виплата разової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією, неповнолітнім особам, які вступили в Радянську Армію і Військово-морський флот під час військових призовів 1941-1945 рр., жертвам нацистських переслідувань, учасникам війни, а також членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів і учасників зазначених воєн: інвалідам війни I групи – 1000 грн., II групи – 900 грн., III групи – 800 грн.

Крім того, неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в`язням концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового утримання, визнаним інвалідами загального захворювання, трудового каліцтва й з інших причин: інвалідам I групи – 1000 грн., II групи – 900 грн., III групи – 800 грн.

Учасникам бойових дій і неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в`язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, а також дітям, які народилися в таких місцях, буде виплачено 630 грн.; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 1000 грн.; учасникам ВВВ і війни з Японією, членам сімей загиблих і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів і жертв нацистських переслідувань, визнаних інвалідами, які не одружилися вдруге, - 320 грн.; учасникам війни, нагородженим орденами та медалями Союзу РСР у роки ВВВ і війни з Японією, учасникам війни і колишнім в`язням концентраційних таборів, особам, які були насильно вивезені на примусові роботи, дітям партизанів - 120 грн.

Для інших ветеранів війни передбачаються виплати в таких розмірах: інвалідам I групи – 730 грн., II групи – 580 грн., III групи – 510 грн., для учасників бойових дій – 460 грн., для осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 730 грн.; для дружин (чоловіків) померлих інвалідів війни, які не одружилися вдруге, й дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій, учасників війни, визнаних інвалідами, які не одружилися вдруге, - 245 грн., для учасникам війни з числа працівників, які на контрактній основі направлялися на роботу в держави, де велися бойові дії, та дружинам (чоловікам), які працювали за наймом у таких державах, - 100 грн.

До 11 квітня 2011 року буде складено списки осіб, які мають право на отримання разової грошової допомоги.

Міністерству фінансів і Міністерству соціальної політики доручено передбачити під час підготовки проекту держбюджету на 2012 рік витрати для виплати разової грошової допомоги.