У Херсонській області кількість безробітних збільшилася на 25%

У Херсонській області кількість зареєстрованих безробітних в цілому по області на 1 квітня 2011 року склала 14,2 тис. осіб, збільшившись, в порівнянні з даними на 1 січня ц.р., на 25,2%, з даними на 1 березня - на 33,6%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Херсонській області.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області за березень цього року зріс на 0,4% до січня, та на 0,5% до березня 2010 року. У цілому на 1 березня даний показник складав 2,1%.