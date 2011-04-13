В Україні стартувала громадянська акція «Вперед»

Сьогодні стартувала Всеукраїнська громадянська акція «Вперед», серед цілей якої відставка уряду і проведення «Народних реформ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила автор законопроектів «Народні реформи», народний депутат Наталія КОРОЛЕВСЬКА сьогодні на брифінгу в Києві в рамках проведення Народної колегії акції «Вперед».

Вона повідомила, що для проведення акції об'єдналися представники Податкового і Автомобільного майданів, представники громадських організацій, «всі ті, хто розуміє, що в країні потрібно змінити ситуацію»

«Ми чітко визначили цілі, й завдання-мінімум - це відставка уряду АЗАРОВА, завдання-максимум - це проведення «Народних реформ», - відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, основна мета акції - встановити жорсткий контроль суспільства над владою, забезпечити соціальний діалог влади з суспільством, дати суспільству альтернативний шлях соціального і економічного розвитку

«Ми хочемо не тільки критикувати й не тільки заперечувати те, що робиться неправильно, ми сьогодні підготували пакет законопроектів, які вже зареєстровані в парламенті, і вважаємо, що це та реальна альтернатива тим репресивним методам, які застосовує влада», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

В рамках акції 14 квітня заплановано проведення координаційної ради акції «Вперед» і затвердження плану-графіка, з 20 квітня проводитиметься агітаційна робота на місцях, з 26 квітня - проведення заходів на місцевому рівні, 19 травня - проведення акції під стінами Верховної Ради України, 20 травня - чергове засідання Народної колегії, на якому буде підбито підсумки і складено план подальших дій.

В цілому, як повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА, акція відбуватиметься в 4 етапи: перший етап - «Весняний марш протесту», другий етап - «Літня самоорганізація» (робота в регіонах із завершення формування ініціативних груп), третій етап - «Осінній наступ», четвертий етап - «Всеукраїнський Щит Свободи». «Це щит, який ми збудуємо від Львова до Луганська машинами і стоятимемо до тих пір, доки не будуть ухвалюватись ті рішення, які, ми вважаємо, сьогодні здатні врятувати економіку», - повідомила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

«Ми сподіваємося, що та справа, яку ми починаємо, дозволить зупинити те беззаконня, що коїться, і дозволить спрямувати рух економіки України на шлях розвитку, а не на шлях руйнування», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.