У Львові сьогодні відбудеться міжнародний освітній форум

Сьогодні у Національному університеті «Львівська політехніка» відбудеться перший Міжнародний освітній форум.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, участь у форумі візьмуть представники 10 різних міжнародних програм та організацій, зокрема Варшавська політехніка, Французький центр, Італійський центр, DAAD, BEST, AIESEC, INVIA, AEGEE.

Учасники форуму нададуть студентам практичні поради щодо того, як подати документи для отримання гранту або вступу на освітні курси за кордоном, розкриють мовне питання, допоможуть із заповненням аплікаційної форми та подачею документів, а також нададуть інформацію про програми навчання, стипендії та гранти.