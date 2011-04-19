ВР прийняла рішення, як оплачувати відрядження

Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 з 395 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У даному законі передбачено, що працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.