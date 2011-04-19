ВР прийняла рішення, як оплачувати відрядження
12:52, 19 квітня 2011Соцполітика
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Верховна Рада України ухвалила закон України «Про внесення змін до статті 121 Кодексу законів про працю України».
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 з 395 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
У даному законі передбачено, що працівникам, які направлені у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.
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