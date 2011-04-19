Держслужба зайнятості в першому кварталі працевлаштувала 163,7 тис. безробітних

У січні-березні 2011 року за направленнями Державної служби зайнятості працевлаштовано 163,7 тис. громадян, що на 19,1% більше, ніж за аналогічний період 2010 року.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Держслужби зайнятості.

Згідно з повідомленням, рівень працевлаштування незайнятих громадян становив 18% проти 16,7% у січні-березні минулого року.

Протягом першого кварталу п.р. послугами служби зайнятості скористалися 911,4 тис. незайнятих громадян, статус безробітного мали 786,6 тис. осіб, з яких одержували допомогу з безробіття 638,7 тис. осіб.

У січні-березні 2011 року проходили професійне навчання 84,1 тис. безробітних, що на 34,3% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

В оплачуваних громадських роботах у січні-березні взяли участь 86,1 тис. безробітних, що на 40,2% більше, ніж у січні-березні 2010 року. Рівень залучення безробітних до громадських робіт зріс з 7,5% у січні-березні 2010 року до 9,4% у січні-березні 2011 року.

На 1 квітня п.р. на обліку у центрах зайнятості перебувало 633,2 тис. незайнятих громадян, зокрема 340,7 тис. жінок, 292,5 тис. чоловіків, 272 тис. молоді; 36,7 тис. – звільнені працівники, 127,3 тис. – особи, не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. Із загальної чисельності безробітних 264,2 тис. осіб проживали у сільській місцевості, 349,4 тис. – у містах.

У січні-березні 2011 року до Держслужби зайнятості надійшло 339,8 тис. вакансій від 84,7 тис. роботодавців. На 1 квітня п.р. кількість вакансій у базі даних служби становила 92,3 тис., зокрема для робітників – 47,1 тис., для службовців – 31,8 тис. і для осіб без спеціальної підготовки – 13,4 тис.

Найпопулярнішими сьогодні є професії висококваліфікованих робітників – слюсарів, токарів, електрогазозварників, водіїв, кухарів, продавців та інших представників робочих професій. Серед роботодавців мають попит фахівці з високим рівнем кваліфікації, топ-менеджери, а також економісти, лікарі, бухгалтери, юристи з відповідним досвідом роботи.