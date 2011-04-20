В Україні серед громадян продовжує знижуватися рівень підтримки влади - опитування

Соціологічна служба Центру Разумкова констатує продовження зниження рівня підтримки діяльності політиків, які представляють діючу владу.

Про це йдеться у переданих УНІАН результатах соціологічного дослідження Центру Разумкова.

Зокрема, рівень повної підтримки діяльності Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА становить 10,6% проти 17,4 % у лютому 2011 року, а не підтримки - 49,0% проти 46,4 % - у лютому 2011 року.

Діяльність прем`єр-міністра України Миколи АЗАРОВА повністю підтримали 5,3% респондентів, не підтримали - 60,1%. Діяльність віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА повністю підтримали 7,9% респондентів, не підтримали - 50,1%. Діяльність голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА повністю підтримали 3,6% респондентів, не підтримали - 64,6%. "Порівняно з лютим 2011 року рівень підтримки цих політиків дещо знизився", - зазначають соціологи, але не наводять дані за лютий.

У квітні 2011 року рівень повної підтримки діяльності лідера партії "Батьківщина" Юлії ТИМОШЕНКО склав 9,6%, а не підтримки - 60,2%. Діяльність Арсенія ЯЦЕНЮКА повністю підтримали 9,8% респондентів, не підтримали - 46,0%.

Вперше з часу виборів Президента України частка респондентів, які вважають, що нинішня влада гірша, ніж попередня (32,5%) перевищила частку тих, хто вважає, що нинішня влада краща, ніж попередня (18,2%), хоча відносна більшість опитаних (41,2%) схиляються до думки, що нинішня влада нічим суттєво не відрізняється від попередньої.

При цьому все менше громадян вважають, що стан справ, який зараз склався в країні є виключно або насамперед наслідком діяльності попередньої влади. Такі відповіді дали чверть опитаних (24,7%). Водночас 38,8% респондентів покладають відповідальність за нинішній стан справ виключно або насамперед на діючу владу.

Загальний рівень протестних настроїв населення не підвищився, порівняно з лютим, проте дещо зросло число громадян, які готові взяти участь у законних акціях протесту з економічних причин.

*** Соціологічна служба Центру Разумкова проводила соціологічне дослідження з 1 по 5 квітня 2011 року за участі 2009 респондентів у віці від 18 років у всіх областях України, Києві та АР Крим. Опитування здійснювалося у 132 населених пунктах (із них 79 міських та 53 сільських поселень). Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.