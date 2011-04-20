Із 1 квітня середній рівень пенсій в Україні становить 1177 грн. - Тігіпко

Із 1 квітня ц.р. середній рівень пенсій в Україні становить 1177 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції віце-прем`єр-міністр України – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

Він нагадав, що з 1 квітня рівень мінімальної пенсії в Україні зріс до 764 грн.

За словами С.ТІГІПКА, у зв`язку з підвищенням рівня середньої заробітної плати за підсумками 2010 року на 20% п`ята частина цього підвищення направляється на індексацію пенсій. «Це означає, що індексуються пенсії пенсіонерам, яким не піднімали пенсії у відповідний період або цей рівень був менше відповідної величини», - сказав віце-прем`єр.

Крім того, він зазначив, що з 1 березня ц.р. пенсії в Україні підвищено в середньому на 4%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з Державним бюджетом на 2011 рік, із 1 квітня підвищуються соціальні стандарти.

Зокрема, розмір мінімальної пенсії підвищується на 14 грн. – до 764 грн.