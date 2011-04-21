В Україні обсяг субсидій на оплату ЖКП у І кварталі зріс на 40 млн. грн.

У січні-березні 2011 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 61,4 млн грн, що на 40 млн грн більше, ніж у січні-березні 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені в розмірі 52,1 млн грн, у сільській - 9,3 млн. грн.

Субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП у січні-березні 2011 року були призначені 354,1 тис. сімей (90,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями), з них у міській місцевості - 311,7 тис., у сільській - 42,4 тис. Порівняно з січнем-березнем 2010 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, збільшилася на 192 тис., або у 2,2 рази.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім`ю у березні цього року збільшився порівняно з березнем 2010 року в 2,1 рази - до 170 грн.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Києві та Рівненській областях (255,6 - 241,1 грн), найменший - у Кіровоградській і Миколаївській областях (37,6 і 94,9 грн).

Як повідомляв УНІАН, у січні-лютому 2011 року жителям України були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 46,3 млн грн, що на 28,7 млн грн більше, ніж у січні-лютому 2010 року.

У 2010 році жителям Україні були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 237,4 млн грн, що на 94 млн грн більше, ніж у 2009 році.