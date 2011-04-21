Парламент посилив платіжну дисципліну щодо сплати внесків до фондів соцстрахування

16:56, 21 квітня 2011
Соцполітика
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Верховна Рада України ухвалила Закон “Про внесення змін до деяких законів України з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування” (щодо посилення платіжної дисципліни зі сплати внесків до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 256 з 387 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Даним законом передбачається внести зміни до законів України „Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” та „Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням”.

Відповідно до закону передбачається посилити платіжну дисципліну стосовно сплати внесків до фондів загальнодержавного соціального страхування.

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