Уряд затвердив порядок використання коштів для забезпечення житлом інвалідів I групи

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом інвалідів Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла.

Відповідну постанову від 20 квітня № 437 оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, бюджетні кошти спрямовуються на придбання квартир на вторинному ринку, у житлових будинках, введених в експлуатацію, в об’єктах незавершеного житлового будівництва із строком введення в експлуатацію у 2011 році на умовах пайової участі за умови, що у квартирах, які придбаваються, будуть виконані внутрішні опоряджувальні роботи, а також на погашення бюджетної кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 1 січня 2011 року за програмою “Забезпечення житлом інвалідів I групи Великої Вітчизняної війни, які довготривалий термін знаходяться у черзі на отримання житла”, взятої на облік органами Державної казначейської служби.

Квартири надаються виходячи з норми не більш як 21 кв. м загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м на сім’ю. У разі надання однокімнатної квартири загальна площа такої квартири не може перевищувати 50 кв. м. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Під час визначення загальної вартості житла враховуються витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів). Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в порядку, встановленому Державною казначейською службою.

Розподіл та надання квартир інвалідам Великої Вітчизняної війни I групи, які протягом тривалого строку перебувають у черзі на отримання житла, здійснюються відповідно до законодавства.