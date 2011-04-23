Влада планує вже найближчим часом відправити у відставку Табачника – ЗМІ

Відставка міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА вже найближчим часом розглядається владою як тактичний хід для зняття частини невдоволеності українців «погіршенням життя вже сьогодні».

Про це пише Олексій МУСТАФІН у свіжому номері «Дзеркала тижня. Україна».

Разом з тим відставку прем`єра Миколи АЗАРОВА відкладено до вищої точки кипіння в суспільстві, відзначає автор.

За його словами, Президент Віктор ЯНУКОВИЧ міг оголосити про відставку М.АЗАРОВА ще 7 квітня у своєму посланні до парламенту. «Причому цього разу навіть сам Микола Янович (АЗАРОВ), скидається, був не проти. Принаймні, попередив про відставку своє оточення. І навіть запасний аеродром підготував. Значно скромніший, до речі, ніж посада голови Нацбанку, яку йому нібито обіцяли минулого року», - йдеться в статті.

Проте В.ЯНУКОВИЧ вирішив інакше. «Утаємничені, щоправда, подейкували, що відставку відклали на місяць і після травневих свят (М.АЗАРОВА) точно звільнять. Але з’ясувалося, що відбій пролунав надовго. І не тільки щодо АЗАРОВА. Весь економічний блок не збираються чіпати щонайменше до вересня. Недоторканними залишаються і віце-прем`єри - принаймні Андрій КЛЮЄВ, Борис КОЛЕСНІКОВ і Юрій БОЙКО», - пише автор статті.

Крім того, за його даними, після свят можлива ще низка відставок в уряді. Так, Ганна ГЕРМАН може зайняти посаду міністра культури замість Михайла КУЛІНЯКА, а Віктор ТИХОНОВ - залишити посаду віце-прем`єра.

Цілком ймовірна також заміна керівників Мінохоронздоров`я і Міноборони - Іллі ЄМЦЯ й Михайла ЄЖЕЛЯ, але тут не визначилися з наступниками.

«Утім, навіть ті, хто наполегливо рекомендують провести бодай косметичні перестановки, розуміють, що йдеться головним чином про демонстрацію. Імітацію діяльності. Здатну навіть політично стурбовану публіку зацікавити хіба що в разі звільнення ТАБАЧНИКА. Про інших, мабуть, і не пригадають», - резюмує автор статті.