Янукович рекомендує Кабміну збільшити субвенції місцевим бюджетам

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ рекомендує Кабінету міністрів збільшити у цьому році обсяг субвенції місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток.

Як повідомляє прес-служба глави держави, таке рішення В.ЯНУКОВИЧЕМ було прийняте за підсумками засідання Ради регіонів.

Також Президент рекомендував уряду опрацювати питання щодо законодавчого врегулювання розміру та порядку виплат, передбачених відповідними законами України щодо соціального статусу ветеранів війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, сімей з дітьми, у тому числі - щодо визнання державним боргом суми стягнень за рішеннями судів; активізувати роботу щодо створення єдиної методики формування тарифів на житлово-комунальні послуги для населення тощо.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ, звертаючись до Кабінету міністрів, наголошує на необхідності приділити особливу увагу вжиттю дієвих заходів для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та запобігання подальшому зростанню заборгованості з її виплати.

Крім того, Президент наполягає на забезпеченні аналізу причин зростання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги "із вживанням необхідних заходів для вирішення зазначеного питання з урахуванням досвіду Київської міської державної адміністрації із запровадження 10% знижки за своєчасну сплату за послуги".