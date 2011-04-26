Угода щодо ЧФ РФ загрожує суверенітету України і створює небезпеку терактів – Гриценко

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО переконаний, що угода про подовження термінів перебування Чорноморського флоту Росії у Севастополі не лише є загрозою суверенітету України, а й створює небезпеку терактів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

«Харківський пакт – зрада національних інтересів України і удар по її суверенітету. Комерція вторинна», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Він нагадав слова прем`єр-міністра РФ Володимира ПУТІНА про те, для Росії важливі не лише братерські відносини або фінансові питання, а і спільний з Україною історичний вектор розвитку.

«Я прихильник того, щоб Україна проводила свою політику», - відзначив А.ГРИЦЕНКО, додавши, що присутність Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року роз`єднує країну.

Окрім того, глава парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони вважає реальною загрозу терактів в Україні у зв`язку з базуванням Чорноморського флоту РФ.

«Росія вже показала, що задіюватиме флот, не узгоджуючи цього з Україною, де і коли захоче. Для нас це небезпека терактів, адже військові знають, що ворога дієво зупиняти ударами по його базах. Крім того, російський парламент надав право президенту використовувати війська за кордоном, якщо є загроза для військових контингентів або росіян. Якщо по базі Чорноморського флоту буде завдано удар, то російський президент має повне право використати збройні сили, а навіщо ці загрози Україні?», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також поставив під сумнів енергетичну доцільність харківських угод. «Фактично, будучи енергонадлишковою країною, Україна залежить від російського газу. Ми маємо і своє вугілля, і свій газ на багато років наперед, однак ми витрачаємо на одиницю продукції у 5-6 разів більше, ніж розвинені країни», - відзначив він.

А.ГРИЦЕНКО наголосив, що від «Харківських угод» виграла лише Росія, а українська влада просто обдурила своїх громадян. «Сьогодні це зрозуміло вже більшості населення України. Це підтверджують останні соціологічні опитування», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня 2010 року в Харкові Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписали угоду між Україною і Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту на території України, якою передбачено базування російської військової бази в Севастополі до 2042 року.

В обмін на цю угоду Україна домоглася зниження ціни на російський газ на 30%, однак не більше як на 100 дол. за тисячу кубометрів.